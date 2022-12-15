НІ мініатюрним шампуням та гелям для душу в готелях ЄС

Натомість готелі тепер будуть повинні використовувати великі багаторазові пляшки з цими засобами. В іншому разі гостям доведеться приносити ці продукти з собою.

Читайте також Туреччина вводить туристичний податок на проживання: хто і скільки платитиме

Цей захід є результатом тривожних звітів, оскільки кожна європейська країна щорічно виробляє майже 180 кілограмів пластикових відходів. У звіті Європейської комісії вказується, що упаковка є одним з основних видів використання пластикових матеріалів, оскільки 40% пластику та 50% паперу, які використовуються в ЄС, йдуть саме на ці цілі.

Очікується, що ЄС побачить подальше підвищення, якщо не вжити заходів. Зокрема, до 2023 року відходи упаковки збільшаться на 19%, а відходи пластикової упаковки – на 46%.

Нові зміни спрямовані на припинення зростання відходів, а також на заохочення споживачів до використання багаторазової упаковки та скорочення надмірної упаковки.

Європейська зелена угода

Цей крок є частиною Плану дій із кругової економіки Європейської зеленої угоди, який має на меті зробити екологічні продукти доступними та нормою, а також зробити упаковку придатною для перероблення протягом наступних 8 років.

Прагнучи заохотити повторне використання упаковки, постачальники послуг у різних галузях планують пропонувати певну кількість своїх продуктів у вигляді альтернатив багаторазового використання, як-от електронна комерція або напої на винос. Також буде заборонена одноразова упаковка для напоїв і їжі, фруктів і овочів, а також мініатюрні пляшечки для шампуню та інші упаковки в готелях.