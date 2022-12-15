НЕТ миниатюрным шампуням и гелям для душа в отелях ЕС

В то же время отели теперь должны использовать большие многоразовые бутылки с этими средствами. В противном случае гостям придется приносить эти продукты с собой.

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Эта мера является результатом тревожных отчетов, поскольку каждая европейская страна ежегодно производит около 180 килограммов пластиковых отходов. В отчете Европейской комиссии указывается, что упаковка является одним из основных видов использования пластиковых материалов, поскольку 40% пластика и 50% используемой в ЕС бумаги идут именно на эти цели.

Ожидается, что ЕС увидит дальнейшее повышение, если не принять меры. В частности, к 2023 году отходы упаковки увеличатся на 19%, а отходы пластиковой упаковки – на 46%.

Новые изменения направлены на прекращение роста отходов, а также на привлечение потребителей к использованию многоразовой упаковки и сокращение избыточной упаковки.

Европейское зеленое соглашение

Этот шаг является частью Плана действий по круговой экономике Европейского зеленого соглашения, имеющего целью сделать экологические продукты доступными и нормой, а также сделать упаковку пригодной для переработки в течение следующих 8 лет.

Стремясь поощрить повторное использование упаковки, поставщики услуг в различных отраслях планируют предлагать определенное количество своих продуктов в виде альтернатив многоразового использования, таких как электронная коммерция или напитки на вынос. Также будет запрещена одноразовая упаковка для напитков и еды, фруктов и овощей, а также миниатюрные бутылочки для шампуня и другие упаковки в отелях.

Согласно планам Еврокомиссии, к 2050 году упаковочный сектор должен стать на путь "климатической нейтральности".

Теперь это предложение должно быть утверждено на уровне Европейского Парламента и Европейского Совета.