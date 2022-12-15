Так, у Туреччині стягуватимуть так званий туристичний податок за проживання в готелях, пансіонатах, кемпінгах, гостьових будинках, мотелях та інших об'єктах розміщення. Нові правила для мандрівників набудуть чинності уже з 1 січня 2023 року.

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Скільки і кому доведеться сплачувати податок на проживання в Туреччині

Ставка податку становитиме 2% від вартості проживання. Крім цього, оподаткуванню підлягає будь-яка послуга, яка продається разом з ночівлею. Відтак, за харчування, розважальні послуги, користування басейном, спортивними, термальними й іншими подібними зонами, які пропонуються в об’єкті розміщення, також стягуватиметься збір у розмірі 2% від вартості.

Оподатковуватимуться також такі концепції розміщення: "нічліг+сніданок", "напівпансіон", "повний пансіон", "все включено", "ультра все включно".

Новий збір поширюватиметься на всі приватні готелі, мотелі, курортні селища, пансіонати, апарт-готелі, гостьові будинки та кемпінги. Податок стягуватиметься безпосередньо об'єктами розміщення. При оформленні податок автоматично включатиметься у вартість.

Хто не платитиме податок на проживання

Студенти і учні, які проживають у гуртожитках, пансіонатах та кемпінгах.

Представники дипломатичних місій та міжнародних організацій із дипломатичним статусом.

До слова! Цей податок планували запровадити ще у 2020 році, але його реалізацію відклали через пандемію коронавірусу та протести співробітників готелів.