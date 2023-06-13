В Уельсі відкрили найглибший готель у світі: який вигляд має незвичайна локація
Джерело:Onliner
Готель для найглибшого сну відкрився в Уельсі. Він розташований на глибині 1 375 футів (419 метрів) у колишній шахті та дістатися до нього непросто.
Щоб потрапити до номерів, гостям потрібно пройти 45 хвилин горами й спуститься в шахту.
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Готель Deep Sleep в Уельсі
Готель Deep Sleep розташований у занедбаній сланцевій шахті Кумортін. Власники попереджають, що температура шахти – 10 градусів. Але кімнати утеплені, тож гості повинні почуватися комфортно.
Вхід до Deep Sleep / Фото Go Below
Нелегкий шлях до готелю
Готель працює один день на тиждень – щосуботи. Гості мають зібратися о 17:00 на базі Go Below неподалік міста Блаєнау Фестініог, де вони зустрічають гідів, які проводять їх на місце ночівлі. По-перше, вони повинні пройти 45 хвилин у гори маршрутом, який веде гірськими стежками, з яких відкривається прекрасний вид.
Потім вони зупиняються у котеджі, щоб приготуватися до спуску, озброївшись налобними ліхтариками та спеціальним спорядженням.
А потім, як сказано на сайті готелю, приходить час "попрощатися із зовнішнім світом і вирушити в глибини найбільшої та найглибшої занедбаної сланцевої шахти у світі".
Нелегкий маршрут до готелю Deep Sleep / Фото Deep Sleep
Подолавши складний маршрут через шахту, яка працювала приблизно з 1810 по 1939 рік, гості пройдуть стародавніми шахтарськими сходами та напівзруйнованими мостами. У цей час гід розповідає про шахтарів, які працювали у цих тунелях. А після гостей пригощають вечерею. Меню не надто різноманітне, зате атмосфера вражає.
Найкращий номер у готелі Deep Sleep / Фото Deep Sleep
Що пропонує готель?
Доступно 5 кімнат: чотири дерев'яні будиночки та підземний грот. У всіх є базові зручності, туалет, вода та електрика, працює Wi-Fi. Пропонують сніданок та вечерю.
Гід та технічний персонал залишаються на ніч у готелі разом із гостями.
У шахті є навіть проточна вода із джерела / Фото Deep Sleep
Вартість такої подорожі становить 440 – 690 доларів.
Який вигляд має готель: дивіться відео