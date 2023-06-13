Щоб потрапити до номерів, гостям потрібно пройти 45 хвилин горами й спуститься в шахту.

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Готель Deep Sleep в Уельсі

Готель Deep Sleep розташований у занедбаній сланцевій шахті Кумортін. Власники попереджають, що температура шахти – 10 градусів. Але кімнати утеплені, тож гості повинні почуватися комфортно. Вхід до Deep Sleep / Фото Go Below Нелегкий шлях до готелю

Готель працює один день на тиждень – щосуботи. Гості мають зібратися о 17:00 на базі Go Below неподалік міста Блаєнау Фестініог, де вони зустрічають гідів, які проводять їх на місце ночівлі. По-перше, вони повинні пройти 45 хвилин у гори маршрутом, який веде гірськими стежками, з яких відкривається прекрасний вид.

Потім вони зупиняються у котеджі, щоб приготуватися до спуску, озброївшись налобними ліхтариками та спеціальним спорядженням.

А потім, як сказано на сайті готелю, приходить час "попрощатися із зовнішнім світом і вирушити в глибини найбільшої та найглибшої занедбаної сланцевої шахти у світі".

Нелегкий маршрут до готелю Deep Sleep / Фото Deep Sleep​

Подолавши складний маршрут через шахту, яка працювала приблизно з 1810 по 1939 рік, гості пройдуть стародавніми шахтарськими сходами та напівзруйнованими мостами. У цей час гід розповідає про шахтарів, які працювали у цих тунелях. А після гостей пригощають вечерею. Меню не надто різноманітне, зате атмосфера вражає.

Найкращий номер у готелі Deep Sleep / Фото Deep Sleep​

Що пропонує готель?

Доступно 5 кімнат: чотири дерев'яні будиночки та підземний грот. У всіх є базові зручності, туалет, вода та електрика, працює Wi-Fi. Пропонують сніданок та вечерю.

Гід та технічний персонал залишаються на ніч у готелі разом із гостями.

У шахті є навіть проточна вода із джерела / Фото Deep Sleep

Вартість такої подорожі становить 440 – 690 доларів.

Який вигляд має готель: дивіться відео