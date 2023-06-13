Чтобы попасть в номера, гостям нужно пройти 45 минут горами и спустится в шахту.

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Отель Deep Sleep в Уэльсе

Отель Deep Sleep расположен в заброшенной сланцевой шахте Кумортин. Владельцы предупреждают, что температура шахты – 10 градусов. Но комнаты утеплены, так что гости должны чувствовать себя комфортно. Вход в Deep Sleep / Фото Go Below Нелегкий путь в гостиницу

Отель работает один день в неделю. каждую субботу. Гости должны собраться в 17:00 на базе Go Below недалеко от города Блаенау Фестиниог, где они встречают гидов, проводящих их на место ночлега. Во-первых, они должны пройти 45 минут в горы по маршруту, ведущему по горным тропам, с которых открывается прекрасный вид.

Затем останавливаются в коттедже, чтобы приготовиться к спуску, вооружившись налобными фонариками и специальным снаряжением.

А потом, как сказано на сайте отеля, приходит время "попрощаться с внешним миром и отправиться в глубины самой большой и глубокой заброшенной сланцевой шахты в мире".

Нелегкий маршрут в отель Deep Sleep / Фото Deep Sleep

Преодолев сложный маршрут через шахту, которая работала примерно с 1810 по 1939 год, гости пройдут по древней шахтерской лестнице и полуразрушенным мостам. В настоящее время гид рассказывает о шахтерах, работавших в этих тоннелях. А после гостей угощают ужином. Меню не слишком многообразно, зато атмосфера поражает.

Лучший номер в отеле Deep Sleep / Фото Deep Sleep

Что предлагает отель?

Доступно 5 комнат: четыре деревянных домика и подземный грот. Во всех есть базовые удобства, туалет, вода и электричество, работает Wi-Fi. Предлагают завтрак и ужин.

Гид и технический персонал остаются на ночь в отеле вместе с гостями.

В шахте даже проточная вода из источника / Фото Deep Sleep

Стоимость такого путешествия составляет 440 – 690 долларов.

Как выглядит отель: смотрите видео