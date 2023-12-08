За бортом: туристи у Венеції не послухалися гондольєра й опинилися в крижаному каналі

В італійському місті туристи насолоджувались мандрівкою вузькими каналами на гондолі. Але прогулянка закінчилась раніше, ніж планувалося.

Один із туристів, намагаючись зробити красиву фотографію, розгойдав гондолу – в результаті вона перекинулася. Група мандрівників опинилась у холодній воді.

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Впали у воду через селфі

Туристи опинилися у крижаному каналі тільки через власну дурість. Один з них намагався зробити ефектне фото, хоч гондольєр просив його поки зачекати та не розхитувати човен.

Проїжджаючи під низьким мостом поблизу площі Сан-Марко, чоловік попросив пасажирів залишатися на своїх місцях і припинити фотографувати. Але неслухняні туристи проігнорували його слова і дорого за це поплатилися. Зрештою гондола таки перекинулась разом з усіма, хто був на борту.

Під час мандрівки на човні у Венеції не варто вставати зі своїх місць. Це може порушити рівновагу і туристи разом із гондольєром опиняться в воді.

Ефектну фотографію туристам зробити не вдалося. Натомість вони потрапили на відеокадри, які стали популярними у тіктоці. Їх зняли інші мандрівники, які в цей момент гуляли Венецією. На відео видно, як туристи чіпляються за борт перевернутої гондоли або пливуть до сусідніх човнів.

Варто відзначити, що користувачі не пошкодували саркастичних коментарів під цим відео.

"Це те, що відбувається, коли ви не можете слідувати простим інструкціям", – написав один з користувачів.

"Їм сказали, що робити... Вони ігнорували правила... Насолоджуйтеся водичкою", – прокоментував інший.

Венеція ввела плату за в'їзд: скільки коштує відвідування

До речі, доволі часто саме бажання зробити вражаючі фотографії стає причиною неприємностей або навіть травмування туристів. Наприклад, мандрівника на Мальті, який фотографувався на електросамокаті, оштрафували на 2 400 євро. Як так вийшло і що саме він порушив – читайте в матеріалі.

У Венеції таки ухвалили рішення запровадити збір для туристів за відвідування міста. Але платити потрібно не щодня. Наприклад, у 2024-му податок стягуватимуть 29 днів на рік.

Ця ідея повинна створити нову систему управління туристичними потоками. Плата за відвідування Венеції скоротить наплив відвідувачів у найпопулярніші дні.

Вартість за в'їзд до Венеції – 5 євро на день. Збір коштів буде здійснювати муніципалітет. У спеціальному додатку потрібно буде сплатити за відвідування міста, отримати QR-код і показати його під час контролю.