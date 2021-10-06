Урочиста церемонія присвоєння імені відбудеться вже у неділю, 10 жовтня. під час Свята футболу. Відповідну заяву зробив голова правління Національного стадіону Влодзімеж Доля.

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"Ми відзначаємо 100-річчя від дня народження видатного тренера. Разом із генеральним спонсором арени, "Польською енергетичною групою", ми вирішили назавжди пов'язати стадіон з легендою польського футболу, – підкреслив він.

Офіційне присвоєння затягнулося на майже 10 років

Як пише Onet Sport, рішення про присвоєння Національному стадіону імені Казимира Гурського було ухвалене ще у червні 2012 року. Вже у 2014 поруч встановили пам'ятник видатному тренеру. Втім, у тому ж році Міністерство спорту й туризму пояснило, що не може виконати постанову парламенту без консультації з потенційним титульним спонсором об'єкта. Врешті, втілення резолюції затягнулося на роки.



Казимир Гурський народився у Львові / Фото PAP

У березні 2021 року, коли виповнилося 100 років з дня народження Гурського, ситуацію з присвоєнням його імені стадіону прокоментував відомий польський футболіст Ян Томашевський. "Те, що постанова досі не виконується, це скандал", – заявив тоді він. Врешті, через майже 10 років після рішення парламенту стадіон офіційно отримає ім'я видатного тренера.

Довідка. Національний стадіон у Варшаві імені збудували для проведення матчів чемпіонату Євро-2012, що відбувався в Україні та Польщі. Арена може прийняти до 58 580 глядачів.

Що відомо про Казимира Гурського

Джерело: "Вікіпедія"