Урочиста церемонія присвоєння імені відбудеться вже у неділю, 10 жовтня. під час Свята футболу. Відповідну заяву зробив голова правління Національного стадіону Влодзімеж Доля.
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"Ми відзначаємо 100-річчя від дня народження видатного тренера. Разом із генеральним спонсором арени, "Польською енергетичною групою", ми вирішили назавжди пов'язати стадіон з легендою польського футболу, – підкреслив він.
Офіційне присвоєння затягнулося на майже 10 років
Як пише Onet Sport, рішення про присвоєння Національному стадіону імені Казимира Гурського було ухвалене ще у червні 2012 року. Вже у 2014 поруч встановили пам'ятник видатному тренеру. Втім, у тому ж році Міністерство спорту й туризму пояснило, що не може виконати постанову парламенту без консультації з потенційним титульним спонсором об'єкта. Врешті, втілення резолюції затягнулося на роки.
Казимир Гурський народився у Львові / Фото PAP
У березні 2021 року, коли виповнилося 100 років з дня народження Гурського, ситуацію з присвоєнням його імені стадіону прокоментував відомий польський футболіст Ян Томашевський. "Те, що постанова досі не виконується, це скандал", – заявив тоді він. Врешті, через майже 10 років після рішення парламенту стадіон офіційно отримає ім'я видатного тренера.
Що відомо про Казимира Гурського
Джерело: "Вікіпедія"
- Польський футболіст, тренер та футбольний функціонер. У 1991 – 1995 роках був президентом Польського футбольного союзу.
- Народився 2 березня 1921 року у Львові. Навчався у львівській чоловічій гімназії імені Яна Кохановського (тепер – Львівський художній ліцей).
- Свою футбольну кар'єру Гурський розпочав саме у Львові. Виступав за місцеві команди "Робітничий клуб спортовий", "Спартак" та "Динамо".
- У 1945 році перейшов до варшавської "Легії", це сталося після вимушеної еміграції. У 1960-х роках розпочав тренерську кар'єру.
- За підсумками голосування авторитетного тижневика Piłka Nożna переміг у категорії "Найкращий польський тренер XX століття".