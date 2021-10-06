Торжественная церемония присвоения имени состоится уже в воскресенье, 10 октября, во время Праздника футбола. Соответствующее заявление сделал председатель правления Национального стадиона Влодзимеж Доля.

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"Мы отмечаем 100-летие со дня рождения выдающегося тренера. Вместе с генеральным спонсором арены, "Польской энергетической группой", мы решили навсегда связать стадион легенде польского футбола", – подчеркнул он.

Официальное присвоение затянулось почти на 10 лет

Как пишет Onet Sport, решение о присвоении Национальному стадиону имени Казимира Гурского было принято еще в июне 2012 года. Уже в 2014 рядом установили памятник выдающемуся тренеру. Впрочем, в том же году Министерство спорта и туризма объяснило, что не может выполнить постановление парламента без консультации с потенциальным титульным спонсором объекта. Воплощение резолюции затянулось на годы.



Казимир Гурский родился во Львове / Фото PAP

В марте 2021 года, когда исполнилось 100 лет со дня рождения Гурского, ситуацию с присвоением его имени стадиона прокомментировал известный польский футболист Ян Томашевский. "То, что постановление до сих пор не выполняется, это скандал", – заявил тогда он. Наконец-то, спустя почти 10 лет после решения парламента стадион официально получит имя выдающегося тренера.

Справка. Национальный стадион в Варшаве имени построили для проведения матчей чемпионата Евро-2012, который проходил в Украине и Польше. Стадион может принять до 58 580 зрителей.

Что известно о Казимире Гурском

Источник: "Википедия"