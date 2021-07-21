Голограми замість живих тварин: у Польщі запрошують відвідати незвичний цирк

Активісти та захисники тварин борються за те, щоб цирки припинили експлуатувати звірів задля розваги. Багато людей також принципово не відвідують циркові вистави, аби не підтримувати утримання диких тварин у неволі. Хоч у цирку, про який йтиметься далі, є тварини, але заподіяти їм якусь шкоду – фізично неможливо.

Річ у тому, що дикі тварини у польському цирку "Вікторія" не є живими істотами. Це – голограми.

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Детальніше про оригінальний цирк

Цирк "Вікторія" – це перше місце у Польщі й третє в Європі, де голограми беруть участь у виставах тварин. Під час шоу відвідувачі зможуть побачити як звірів, так і представників підводного світу завдяки спеціальним проєкторам.

На думку артистів цирку, вистави з віртуальними тваринами дуже популярні. Голограми присутні у шоу цирку з 2020 року. Вони включають слонів, тигра, що стрибає через вогняний обруч, різнобарвних рибок та багато іншого.

Крім ефектних голограм у формі тварин, польський цирк також підготував виступи акробатів та клоунів.

Цих вихідних насолодитися сучасною виставою цирку "Вікторія"запрошують жителів Вроцлава. Цирк розставить свій намет на вулиці Litewska і планує дати три вистави у такі дні:

п'ятниця, 23 липня, о 18:00;

субота, 24 липня, о 16:00 та 18:00.

Вартість квитків починається від 30 злотих (близько 210 гривень) за дитячий квиток та від 50 злотих (приблизно 350 гривень) за дорослий. Діти до двох років можуть відвідати шоу безплатно. Каса цирку працюватиме в день вистави з 9 години ранку.