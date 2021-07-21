Дело в том, что дикие животные в польском цирке "Виктория" не являются живыми существами. Это – голограммы.

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Подробнее об оригинальном цирке

Цирк "Виктория" – это первое место в Польше и третье в Европе, где голограммы участвуют в спектаклях животных. Во время шоу посетители смогут увидеть как зверей, так и представителей подводного мира благодаря специальным проекторам.

По мнению артистов цирка, представления с виртуальными животными очень популярны. Голограммы присутствуют в шоу цирка с 2020 года. Они включают слонов, тигра, прыгающего через огненный обруч, разноцветных рыбок и многое другое.

Кроме эффектных голограмм в форме животных, польский цирк также подготовил выступления акробатов и клоунов.

На выходных насладиться современн ы м спектаклем цирка "Виктория" приглашают жителей Вроцлава . Цирк расставит свою палатку на улице Litewska и планирует дать три представления в такие дни:

пятница, 23 июля, в 18:00;

субботу, 24 июля, в 16:00 и 18:00.

Стоимость билетов начинается от 30 злотых (около 210 гривен) за детский билет и от 50 злотых (примерно 350 гривен) за взрослый. Дети до двух лет могут посетить шоу бесплатно. Касса цирка будет работать в день спектакля с 9:00 утра.