Заклад з 2010 року працює за адресою Ślazowa, 2. Зараз там доглядають 91 собаку та 153 котів.
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Як допомогти тваринкам
Адміністрація притулку зазначає, що зараз на всіх тварин не вистачає ковдр. У таких умовах неможливо забезпечити собакам та кішкам комфортне перебування. Тому Вроцлавський притулок для бездомних тварин просить принести ковдри та тонкі покривала всіх, хто має можливість і бажання допомогти. Речі можна доставити особисто або надіслати поштою.
У нас закінчуються ковдри. Ми використовуємо їх щодня, і зараз нам потрібна підтримка… Ковдри (вживані, але випрані, якщо це можливо) можна принести в будь-який день, цілодобово,
– зазначає адміністрація притулку.
Тваринам у Вроцлавському притулку бракує ковдр / Фото Unsplash
- Нагадуємо, що притулок для бездомних тварин у Вроцлаві було створено ще в 1962 році. Його заснували активісти Товариства догляду за тваринами у Вроцлаві, доклавши для цього багато праці та ентузіазму.
- Взяти з притулку домашнього улюбленця може лише повнолітня людина. Для цього з собою потрібно мати посвідчення особи.
- Вибрати тварину треба мінімум за пів години до закриття закладу.
- Майбутніх власників тварин заклад готовий прийняти з 9:00 до 15:30 у понеділок та з середи по п'ятницю. У вівторок притулок відчинений для відвідувачів до 17:30. Під час вихідних провідати тварин можна з 9:00 до 14:00.
- Притулок також завжди радий волонтерам та благодійникам, які готові зробити грошову пожертву на лікування тварин. Приносити можна й матеріальну допомогу: делікатеси, засоби гігієни, повідці та іграшки.