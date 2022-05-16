Втім, перед цим слід врахувати деякі нюанси щодо роботи в Німеччині. Зокрема, мовиться й про найбільш затребувані професії.

Цікаво Не шахтарями єдиними: 10 найважчих професій у Чехії, про які часто мовчать

Що треба знати про роботу в Німеччині

Насамперед, слід розуміти, що вимагається володіння хорошими знаннями та навичками у професії, оскільки конкуренція досить висока. І, звісно, працівник повинен володіти німецькою або англійською мовами.

Не менш важливим є наявність диплому про освіту, який відповідає німецьким стандартам. Найчастіше роботодавці країни обирають фахівців із дипломом після магістратури. Однак це не означає, що з бакалавром у вас немає шансів знайти роботу.

Також при працевлаштуванні за необхідності потрібно буде пройти додаткове навчання і скласти іспит.

10 професій, які мають найбільший попит у Німеччині:

Лікар – від 35 000 до 180 000 євро на рік; ІТ-спеціаліст – від 30 000 до 63 000 євро на рік; Інженер – від 42 000 до 80 000 євро в рік Юрист – близько 63 000 євро в рік; Економіст та ТОП-менеджер – у середньому за рік директор регіонального банку може отримати 186 000 євро; Різнороб (на виробництво, будівництво чи навіть на малі підприємства) – від 1 200 до 1 900 євро в місяць; Прибирання – від 1 000 до 1 200 євро в місяць; Догляд за людьми похилого віку – від 1 000 до 1 200 євро в місяць; Сфера готельного бізнесу – від 1 500 до 3 000 євро в місяць; Люди вільних професій Фрайберуфлери (не фрилансери) – б ез диплома та відповідних навичок, досвіду не можуть вести справи як "вільні працівники". Такі висококваліфіковані фахівці надають професійні послуги у сфері медицини, права, консалтингу, креативу, творчості, інженерії й низки інших напрямків.

Отже, вакансій у Німеччині є вдосталь у різних сферах та з різним рівнем заробітної плати. Якщо ви вирішили працювати у Німеччині, однозначно знайдете роботу!