Тому завжди варто перевірити перед поїздкою, чи не плануються страйки працівників у країні. Профспілки працівників у Великій Британії, Німеччині та Франції оголосили нові дати. Де та коли будуть страйки у лютому – дізнайтеся далі!
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Страйки в Європі продовжуються: нові дати
У Великій Британії застрайкувати вийдуть машиністи поїздів. Страйки пройдуть протягом місяця у різних операторів:
- Avanti West Coast,
- CrossCountry,
- East Midlands Railway,
- West Midlands Trains,
- GTR,
- LNER,
- Southeastern,
- SWR,
TransPennine Trains.
19 – 20 лютого планується страйк у лондонському метро. Якщо результатів не буде, працівники повторно вийдуть 4 – 5 березня.
У Німеччині великий страйк наземного персоналу Lufthansa може порушити плани мандрівників 7 лютого. Доєднаються до страйкування працівники великих аеропортів:
- Франкфурта,
- Мюнхена,
- Гамбурга,
- Берліна,
- Дюссельдорфа.
У Франції у лютому також можуть бути проблеми у роботі автобусної мережі та метро. Профспілка CGT-RATP попереджає про регулярні страйки. Поки що вимоги працівників не будуть виконані.
Де і коли пройдуть страйки у лютому / Фото Unsplash
Польські фермери знову заблокують кордони
Польські фермери розпочнуть страйки по всій країні, що супроводжуватимуться блокадою пропускних пунктів на кордоні з Україною та блокуванням автострад. Акція стартує 9 лютого о 10:00.
Фермери обурені бездіяльністю влади Польщі та її зобов'язанням співпрацювати з Європейською комісією, дотримуючись рішень щодо імпорту сільськогосподарської продукції та харчових продуктів з України. Аграрії вважають, що страйк стане для них єдиним виходом із ситуації.