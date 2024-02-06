Тому завжди варто перевірити перед поїздкою, чи не плануються страйки працівників у країні. Профспілки працівників у Великій Британії, Німеччині та Франції оголосили нові дати. Де та коли будуть страйки у лютому – дізнайтеся далі!

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Страйки в Європі продовжуються: нові дати

У Великій Британії застрайкувати вийдуть машиністи поїздів. Страйки пройдуть протягом місяця у різних операторів:

Avanti West Coast,

CrossCountry,

East Midlands Railway,

West Midlands Trains,

GTR,

LNER,

Southeastern,

SWR,

TransPennine Trains.

19 – 20 лютого планується страйк у лондонському метро. Якщо результатів не буде, працівники повторно вийдуть 4 – 5 березня.

У Німеччині великий страйк наземного персоналу Lufthansa може порушити плани мандрівників 7 лютого. Доєднаються до страйкування працівники великих аеропортів:

Франкфурта,

Мюнхена,

Гамбурга,

Берліна,

Дюссельдорфа.

У Франції у лютому також можуть бути проблеми у роботі автобусної мережі та метро. Профспілка CGT-RATP попереджає про регулярні страйки. Поки що вимоги працівників не будуть виконані.

Де і коли пройдуть страйки у лютому / Фото Unsplash

Польські фермери знову заблокують кордони

Польські фермери розпочнуть страйки по всій країні, що супроводжуватимуться блокадою пропускних пунктів на кордоні з Україною та блокуванням автострад. Акція стартує 9 лютого о 10:00.

Фермери обурені бездіяльністю влади Польщі та її зобов'язанням співпрацювати з Європейською комісією, дотримуючись рішень щодо імпорту сільськогосподарської продукції та харчових продуктів з України. Аграрії вважають, що страйк стане для них єдиним виходом із ситуації.