Половина запланированных высокоскоростных экспрессов TGV и междугородних сообщений была отменена. На медленные поезда лоукост-бренда Ouigo, а также местные и региональные сообщения протест не повлиял.

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Во Франции массово отменяют поезда

Забастовки проходили с 20:00 четверга, 15 февраля, до 8:00 понедельника, 19 февраля. В SNCF предупредили пассажиров дальнего сообщения, что движение поездов будет серьезно нарушено. Граждан просили по возможности отложить поездку.

Отмечается, что обычно экспрессы TGV перевозят более 2 миллионов пассажиров в день. Количество бронирований на выходные, которые совпадают с пиком путешествия для многих французских семей, было еще больше.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь раскритиковал план забастовки, заявив, что "работать – это обязанность". Он также сказал журналистам, что забастовки на железных дорогах в праздничные дни становятся "своего рода привычкой".

Железнодорожники во время предыдущей забастовки во Франции / Фото Саймон Колдер

Забастовки в Европе продолжаются и в феврале

Забастовки являются регулярным явлением в Европе, поскольку работники отказываются от своего труда и борются за более высокую зарплату. Такие события иногда планируются на месяцы вперед, а другие объявляются в последнюю минуту.

Поэтому всегда стоит проверить перед поездкой, не планируются ли забастовки работников в стране. Профсоюзы работников в Великобритании, Германии и Франции объявили новые даты. Где и когда будут забастовки в феврале – узнайте дальше!

Польские фермеры протестуют против украинских перевозчиков на железной дороге

Ранее предупреждали, что с 18 февраля будет заблокировано движение в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" на украинско-польской границе. Сейчас на этом участке собралось около 1 тысячи фермеров.

Польские фермеры начали активную блокаду железной дороги. В руках они держат плакаты с оскорбительными надписями.

По предварительной информации, из-за забастовки очередь грузовиков на пограничном переходе в Дорогуске составляет примерно 15 километров. В то же время пока движение поездов происходит в штатном режиме.