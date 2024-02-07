Авиаперевозчик утверждает, что это будет добровольным. Данные необходимы для расчета правильной балансировки самолетов, чтобы авиалайнер не падал на хвост или нос не тянуло вниз.

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Finnair снова будет взвешивать пассажиров перед посадкой

Обычно авиакомпания имеет почти все: вес пустого самолета, топлива, загруженной еды, багажа. Но не хватает информации о пассажирах и их ручной клади. Ее и планируют получить (хотя бы приблизительно).

Пункты взвешивания разместят в аэропорту Хельсинки Вантаа и перемещать в зоне вылета так, чтобы охватить пассажиров шенгенской зоны и трансконтинентальных рейсов.

Проходить через весы можно будет по желанию. Данные увидит только сотрудник, который будет проводить измерения. В систему будет вноситься обезличенная информация: вес пассажира и его вещей, возраст, пол и класс перелета. Сотрудники не будут фиксировать имя пассажира или его номер бронирования, то есть, данные, позволяющие идентифицировать конкретного человека.

Во время предыдущего измерения 5 лет назад многие добровольцы захотели решиться, и мы надеемся, что и сейчас будет хорошая выборка добровольцев и туристов. Это позволит получить наиболее точную информацию, необходимую для важных расчетов балансировки,

– заявила руководитель наземных процессов Finnair Сату Муннукка.

Заметим, Finnair взвешивала пассажиров в 2017 и 2018 годах, это означает, что пришло время для нового исследования.

Финская авиакомпания начнет взвешивать пассажиров перед вылетом / Фото Unsplash

Теперь авиакомпания взвесит пассажиров-добровольцев, проведет необходимые расчеты и передаст их с июля по сентябрь 2024 года местному регулятору – Финскому агентству по вопросам транспорта и коммуникаций.

Далее регулятор проверит расчеты, утвердит их, и Finnair сможет использовать обновленный вес для безопасного отправления самолетов в период с 2025 по 2030 годы.

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