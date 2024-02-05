У майбутньому бортпровідникам буде дозволений пірсинг на обличчі та неголені ноги, чоловіки зможуть носити макіяж та лакувати нігті. Про ці та інші спрощені вимоги – далі у матеріалі.

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Найбільша авіакомпанія Швейцарії дозволить бортпровідникам пірсинг і тату

Персоналу кабінного екіпажу Swiss дозволять пірсинг на обличчі, видимі татуювання, за винятком обличчя, макіяж для персоналу обох статей і непрозорі колготки. Також помада більше не буде обов'язковою для жінок, а чоловікам дозволять макіяж і лак для нігтів.

Жінкам скасують правило поголених ніг і дозволять носити взуття на шнурівці разом зі спідницею та краватки.

Зазначається, що поштовхом для нововведень стала, серед іншого, стаття у швейцарському журналі під назвою "Гейша небес — уніформа і сексизм". Вона поставила під сумнів вимоги й правила для персоналу пасажирських літаків. Компанія погодилася з тим, що деякі норми застарілі.

Авіакомпанія Swiss зробить вимоги до стилю екіпажу "лайтовішими" / Фото Swiss

Правила стилю для персоналу пом'якшували й інші авіакомпанії

airBaltic кілька років тому дозволила татуювання та індивідуальну стрижку;

Lufthansa частково дозволила видимі татуювання і відсутність лаку;

Virgin Atlantic взагалі прибрала уніформу для бортпровідників за статтю;

Qantas з 2023 року дозволяє співробітникам-чоловікам носити макіяж і довге волосся;

British Airways дозволила пілотам-чоловікам користуватися косметикою і носити сумочки.

Стюардеса розповіла, де сидять найгірші пасажири

Бортпровідники виявляють невдоволення обслуговувати певну частину літака, і для багатьох це може стати несподіванкою. Всупереч поширеній думці, їм не подобається ані переповнений економклас, ані розкішний перший клас.

Досвідчена бортпровідниця у своєму блозі пояснила, що насправді найгірші пасажири найчастіше зустрічаються в секції преміумеконом. Саме цей сектор не люблять обслуговувати стюардеси.