Событие состоится 18 декабря в 14:00. Место встречи – большой зал Посольства Украины в Финляндии по адресу Vähäniityntie, 9.

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Что подготовили для гостей

Программа празднования состоит из:

  • театрализованного праздника по конкурсно-развлекательной программе;
  • вертепа;
  • встречи со Святым Николаем и раздаче сладких подарков.

Кроме того, на месте будет действовать мастерская святого Николая, где дети смогут написать письмо святому Николаю на соответствующем бланке, смастерить собственноручно праздничный сувенир, а также, по желанию, спеть песню или рассказать стихотворение.

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