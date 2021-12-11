Событие состоится 18 декабря в 14:00. Место встречи – большой зал Посольства Украины в Финляндии по адресу Vähäniityntie, 9.
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Что подготовили для гостей
Программа празднования состоит из:
- театрализованного праздника по конкурсно-развлекательной программе;
- вертепа;
- встречи со Святым Николаем и раздаче сладких подарков.
Кроме того, на месте будет действовать мастерская святого Николая, где дети смогут написать письмо святому Николаю на соответствующем бланке, смастерить собственноручно праздничный сувенир, а также, по желанию, спеть песню или рассказать стихотворение.
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