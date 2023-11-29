Фінляндія знесе генконсульство Росії і побудує на його місці дитсадок

У Фінляндії на місці генерального консульства РФ збудують дитячий садок. Влада міста Турку викупила будівлю колишньої дипустанови.

Міська рада ухвалила відповідне рішення 27 листопада. Будівлю колишнього генконсульства Росії придбають за 1,6 мільйона євро. Будинок має немалу площу – 2 000 квадратних метрів.

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Турку купує колишнє генконсульство Росії

Зараз це майно належить державному відділу нерухомості Сенату. Колишню російську дипломатичну установу планують знести. На місці консульства у Турку зведуть нову будівлю – це, найімовірніше, буде дитячий садок.

Але перед цим на території колишнього генконсульства РФ очистять ґрунт. Річ у тім, що на початку 20 століття на цьому місці розташовувався завод цинкування та ливарний цех.

Який вигляд має колишнє консульство РФ / Фото Arash Matin

Нагадаємо, 1 жовтня Фінляндія анулювала дозвіл на роботу генерального консульства Росії в місті Турку. Це був дзеркальний крок на закриття генконсульства Фінляндії у Санкт-Петербурзі.

Фінляндія закриває весь кордон з Росією

Країна вирішила повністю закрити кордон із РФ на 2 тижні. Рішення набирає чинності в ніч з 29 на 30 листопада.

Раніше Фінляндія припинила роботу майже всіх пунктів пропуску з Росією. Працював лише один – "Райя-Йоосеппі‎" в Лапландії. Наразі подати заявки на отримання притулку можна лише у портах і аеропорту. Також це обмеження не стосується залізничних перевезень.

У листопаді ситуація з мігрантами на фінсько-російському кордоні загострилась. До пунктів пропуску масово почали прибувати люди без документів, яких пропускали російські прикордонники. Щоб побороти це явище, Фінляндія почала закривати свої КПП на кордоні з Росією.