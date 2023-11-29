Городской совет принял решение 27 ноября. Здание бывшего генконсульства России приобретут за 1,6 миллиона евро. Дом довольно большой – 2 000 квадратных метров.

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Турку покупает бывшее генконсульство России

Сейчас это имущество принадлежит государственному отделу недвижимости Сената. Бывшее российское дипломатическое учреждение планируют снести. На месте консульства в Турку построят новое здание – это, скорее всего, будет детский сад.

Но перед этим на территории бывшего генконсульства РФ очистят почву. Дело в том, что в начале 20 века на этом месте размещался завод цинкования и литейный цех.

Как выглядит бывшее консульство РФ / Фото Arash Matin

Напомним, 1 октября Финляндия аннулировала разрешение на работу генерального консульства России в Турку. Это был зеркальный шаг в ответ на закрытие генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Финляндия закрывает всю границу с Россией

Страна решила полностью закрыть границу с РФ на 2 недели. Решение вступает в силу в ночь с 29 на 30 ноября.

Ранее Финляндия прекратила работу почти всех пунктов пропуска с Россией. Работал только один – "Райя-Йоосеппи" в Лапландии. Теперь подать заявку на получение убежища можно только в портах и аэропорту. Также это ограничение не касается железнодорожных перевозок.

В ноябре ситуация с мигрантами на финско-российской границе обострилась. В пункты пропуска массово начали прибывать люди без документов, которых пропускали российские пограничники. Чтобы преодолеть это явление, Финляндия начала закрывать свои КПП на границе с Россией.