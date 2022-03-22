За словами Санни Марін, у Фінляндії зараз невелика кількість тих українців, які змушені були покинути свій дім через загарбницьку війну, що розв'язала Росія. У Фінляндії зареєстровано поки 7 тисяч наших громадян, проте насправді ця кількість може бути значно вищою.

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Разом з тим, глава уряду наголосила, що країна готова прийняти більше людей з України.

Ми готуємося прийняти більше людей. Влада намагатиметься забезпечити максимально нормальні умови для розміщення приїжджих з України. Наші громадяни знають, що відбувається і хочуть допомагати українцям, — запевнила прем'єр-міністерка.

Крім цього, Санна Марін переконана, що українці, які опинилися на території ЄС, повинні мати змогу влаштуватися на роботу, а їхні діти – піти на навчання в школу чи дитячий садок.

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