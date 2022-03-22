По словам Санны Марин, в Финляндии сейчас небольшое количество тех украинцев, которые вынуждены были покинуть свой дом из-за захватнической войны России. В Финляндии зарегистрировано пока 7 тысяч наших граждан, однако на самом деле это количество может быть значительно выше.

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Вместе с тем глава правительства подчеркнула, что страна готова принять больше людей из Украины.

Мы готовимся принять больше людей. Власти постараются обеспечить максимально нормальные условия для размещения приезжих из Украины. Наши граждане знают, что происходит и хотят помогать украинцам, — заверила премьер-министр.

Кроме этого, Санна Марин убеждена, что оказавшиеся на территории ЕС украинцы должны иметь возможность устроиться на работу, а их дети – пойти на обучение в школу или детский сад.