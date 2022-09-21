Фінляндія просить додати туристичні візи росіян у санкційний список
Джерело:твітер MFA Finland
Уже 9 європейських країн заборонили в'їзд на свою територію туристам з росії. А на цей раз влада Фінляндії висунула прохання, аби й взагалі запровадити санкції щодо видачі туристичних віз для росіян.
Поки громадянам росії практично закрили сухопутний шлях до Європи, адже росіяни з 19 вересня не можуть потрапити до Естонії, Латвії, Литви та Польщі, Міністерство закордонних справ Фінляндії, своєю чергою, пропонує ЄС повністю заборонити в'їзд жителям росії.
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Що пропонує Фінляндія
Так, влада Фінляндії звернулася до Єврокомісії з проханням, аби усі країни Шенгенської зони отримали рекомендації щодо визнання недійсними чи анулювання віз, виданих громадянам росії, та запровадження заборони на в'їзд.
Річ у тому, що Фінляндія, серед іншого, хоче попередити транзит росіян через свою територію до Європи.До слова! З 9 вересня, Рада ЄС ухвалила рішення, яке повністю зупиняє дію угоди про спрощення візового режиму між ЄС та росією.
9 країн Європи, які заборонили в'їзд росіянам
- Литва
- Латвія
- Естонія
- Польща
- Чехія
- Словаччина
- Данія
- Бельгія
- Нідерланди.
У цих країнах більше не приймають від громадян росії документи на оформлення туристичних віз.