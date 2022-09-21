Поки громадянам росії практично закрили сухопутний шлях до Європи, адже росіяни з 19 вересня не можуть потрапити до Естонії, Латвії, Литви та Польщі, Міністерство закордонних справ Фінляндії, своєю чергою, пропонує ЄС повністю заборонити в'їзд жителям росії.

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Так, влада Фінляндії звернулася до Єврокомісії з проханням, аби усі країни Шенгенської зони отримали рекомендації щодо визнання недійсними чи анулювання віз, виданих громадянам росії, та запровадження заборони на в'їзд.

Річ у тому, що Фінляндія, серед іншого, хоче попередити транзит росіян через свою територію до Європи.