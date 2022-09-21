Пока гражданам россии практически закрыли сухопутный путь в Европу, ведь россияне с 19 сентября не могут попасть в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, Министерство иностранных дел Финляндии, в свою очередь, предлагает ЕС полностью запретить въезд жителям россии.

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Так, власти Финляндии обратились в Еврокомиссию с просьбой, чтобы все страны Шенгенской зоны получили рекомендации по признанию недействительными или аннулированию виз, выданных гражданам россии, и введению запрета на въезд.