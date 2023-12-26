По 5000 євро: країна Європи платитиме біженцям за повернення додому

Міграційна криза дедалі більше тисне на країни Європи. Деякі з них пропонують матеріальну мотивацію для біженців, щоб вони добровільно виїжджали додому.

Фінляндія готова виділяти біженцям немалі гроші за повернення. За попередніми даними, йдеться про суму в понад 5 000 євро. Детальніше про це — в матеріалі.

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Виплата за виїзд

Відповідний пакет фінансової допомоги для біженців розробив уряд Фінляндії. Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ країни. Очікують, що механізм почне працювати з 1 січня 2024 року. Розмір допомоги на добровільне повернення для біженців становитиме 5,3 євро.

У МВС країни зробили важливе уточнення: ця програма підходить тільки для тих, кому не вдалося отримати притулок у Фінляндії або тих, хто передумав його просити.

Розмір субсидії на добровільне повернення становитиме 5,3 тисячі євро у випадку, якщо заяву подали протягом 30 днів після повідомлення про перше негативне рішення щодо притулку або відкликання заяви. Якщо заяву подали після 30 днів, розмір гранту знизять до 2 тисяч євро,

– пояснили в Міністерстві.

Уряд планує, що таке рішення стимулюватиме біженців якнайшвидше виїжджати з країни та відмовлятися оскаржувати рішення про надання притулку. Грант на добровільне повернення можуть видати у вигляді фінансової допомоги на оплату проїзду та влаштування життя або у вигляді гуманітарної допомоги.

Фінансова підтримка від Фінляндії не буде надаватися під час переїзду до іншої країни Євросоюзу або Шенгенської зони.

Кілька країн Європи готові платити українцям за повернення

Допомога на повернення буде виплачуватися тільки тим, хто має в країні статус біженця. Це не стосується тих, хто перебуває під тимчасовим захистом. Більшість українців у державах ЄС отримали статус саме тимчасового захисту.

Чехія визначилась, що надаватиме фінансову допомогу громадянам України, які добровільно повернуться додому. Відповідні зміни до закону уже підписані президентом Чеської Республіки. Біженці будуть отримувати одноразову виплату при поверненні до України. Наразі розмір такої допомоги невідомий — його ще має встановити уряд Чехії.

Українцям, які перебувають під захистом у Норвегії, держава запропонує фінансову підтримку у розмірі 1 500 євро. Для тих, хто готовий повернутися додому, підготували спеціальну програму з грошовою мотивацією. Але якщо людина вирішить знову отримати притулок у Норвегії, кошти потрібно буде повернути.

Швейцарія в майбутньому готова платити українцям, які добровільно повернуться додому, від 1 000 до 4 000 франків. Але розмір цієї допомоги буде прямо залежати від того, коли саме біженці виїдуть. Держава розраховує на те, що більшість українців добровільно покинуть її територію, коли вдома у них стане безпечно.