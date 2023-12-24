Про це мовиться у повідомленні на сайті президента Чехії. Як громадяни, які повернуться до України, можуть отримати фінансову допомогу – передає 24 Канал.

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У яких випадках українці зможуть отримати допомогу

Президент Чехії Петр Павел підписав положення, яке вносить зміни до закону lex Ukraine – він регулює статус громадян України, які переїхали від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Згідно з новими правками, українці зможуть й надалі отримувати тимчасовий захист на території Чехії до березня 2025 року. Окрім того, нові зміни до закону передбачають надання фінансової допомоги українцям, які повертатимуться додому. Так, біженці зі статусом тимчасового захисту в Чехії отримуватимуть одноразову виплату, коли повернуться в Україну.

Наразі розмір такої фінансової допомоги невідомий – його має встановити уряд Чехії. Аби отримати допомогу, громадяни України мають подати відповідну заявку не пізніше, аніж за три місяці до закінчення права на перебування в Чехії завдяки тимчасовому захисту, тобто до кінця 2024 року. Виплата буде одноразовою.

Окрім того, у Чехії наголосили – якщо пізніше громадяни України, які отримували таку допомогу, схочуть отримати довгострокову візу в Чехії, то половину суми фінансової допомоги необхідно буде повернути уряду Чехії.

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