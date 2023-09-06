Фінляндія першою у світі вводить цифрові паспорти

Країна стверджує, що це зробить процес "швидшим і плавнішим, ніж зазвичай". Що треба знати про можливості цифрових паспортів – нижче у матеріалі!

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Пілотний проєкт діятиме для авіарейсів Finnair з Гельсінкі до:

Единбургу,

Лондона,

Манчестера.

Фіни, які летять з Гельсінкі до Великої Британії, тепер можуть пред'являти цифрове посвідчення особи на телефоні, а не фізичний паспорт.

Як працюють цифрові паспорти?

Пілотний проєкт DTC відкрився для фінських пасажирів на рейсах Finnair до Лондона, Единбурга або Манчестера. Він доступний лише для громадян Фінляндії.

Мандрівникам спочатку потрібно завантажити програму цифрових проїзних документів FIN DTC Pilot на свій смартфон із Google Play Store або Apple App Store. Щоб скористатися нею, перед встановленням програми потрібно активувати певний спосіб блокування екрана телефону – PIN-код, відбиток пальця або ідентифікатор обличчя.

Далі вам потрібно буде зареєструватися в поліції в відділі ліцензій Головної поліцейської дільниці Вантаа.

Для цього слід записатися на прийом і взяти з собою дійсний фізичний паспорт, щоб створити цифрову версію. Під час реєстрації ви підпишете форму згоди, і ваше обличчя буде сфотографовано для використання для розпізнавання обличчя.

Перед кожним рейсом потрібно буде завантажувати інформацію до програми. Вона дозволить прикордонній службі швидше перевіряти мандрівників, а пасажирам швидше проходити контроль. Щоразу, коли ви подорожуєте, вам потрібно буде надіслати свої дані через додаток до фінської прикордонної служби за 36 – 4 години до польоту.

Мандрівники в терміналі аеропорту Гельсінкі / Фото AFP​

Зауважимо, Прикордонний контроль Фінляндії каже, що Digital Travel Credentials є "так само надійними", як і фізичний паспорт.

Якщо система працюватиме гладко, запровадити її планують у всіх країнах Євросоюзу. Реалізує проєкт Комісія ЄС.