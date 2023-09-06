Финляндия первой в мире вводит цифровые паспорта

Страна утверждает, что это сделает процесс "быстрее и плавнее, чем обычно". Что нужно знать о возможностях цифровых паспортов – ниже в материале!

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Пилотный проект будет действовать для авиарейсов Finnair из Хельсинки до:

Эдинбурга,

Лондона,

Манчестера.

Финны, летящие из Хельсинки в Великобританию, теперь могут предъявлять цифровое удостоверение личности на телефоне, а не физический паспорт.

Как работают цифровые паспорта?

Пилотный проект DTC открылся для финских пассажиров на рейсах Finnair в Лондон, Эдинбург или Манчестер. Он доступен только для граждан Финляндии.

Путешественникам сначала нужно загрузить программу цифровых проездных документов FIN DTC Pilot на свой смартфон из Google Play Store или Apple App Store. Чтобы установить приложение, необходимо активировать определенный способ блокировки экрана телефона. PIN, отпечаток пальца или идентификатор лица.

Дальше вам нужно будет зарегистрироваться в полиции в отделе лицензий Главного полицейского участка Вантаа.

Для этого следует записаться на приём и взять с собой действительный физический паспорт, чтобы создать цифровую версию. При регистрации вы подпишете форму согласия, и ваше лицо будет сфотографировано для использования для распознавания лица.

Перед каждым рейсом необходимо загружать информацию в программу. Она позволит пограничной службе быстрее проверять путешественников, а пассажирам быстрее проходить контроль. Каждый раз, когда вы путешествуете, вам нужно будет отправить свои данные через приложение к финской пограничной службе за 36 – 4 часа до полета.

Путешественники в терминале аэропорта Хельсинки / Фото AFP

Заметим, пограничный контроль Финляндии говорит, что Digital Travel Credentials является "так же надежными", как и физический паспорт.

Если система будет работать гладко, ввести ее планируется во всех странах Евросоюза. Реализует проект Комиссия ЕС.