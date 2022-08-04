В Іспанії даватимуть фінансову допомогу українцям: яка сума виплат та як отримати гроші
4 серпня 2022 , 09:59Читать новость на русском
У більшості європейських країн українські біженці можуть розраховувати на соціальні виплати. Фінансову допомогу від уряду затвердили й в Іспанії.
Таке рішення прийняли у Міністерстві соціального забезпечення та міграції Іспанії.
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Що відомо про грошові виплати для українців в Іспанії
Громадянам України, які рятуються від війни в Іспанії, виплачуватимуть впродовж пів року фінансову допомогу в розмірі 400 євро. На таку суму можуть розраховувати дорослі, а неповнолітнім передбачені виплати у 100 євро.
Хто має право соціальні виплати
- Українці, які оформили в Іспанії статус тимчасового захисту.
- Претенденти на державну фінансову допомогу не повинні отримувати виплати від інших благодійних організацій (Червоний Хрест, Карітас тощо).
- Біженці повинні мати місцеву прописку.
- Грошова допомога розрахована на осіб, які не мають жодного доходу.
Як отримати 400 євро в Іспанії
Щоб отримувати соціальні виплати, потрібно зареєструватися на прийом у Службі соціального забезпечення або зателефонувати за номерами телефонів 915412530 / 901106570.Важливо! З додатковими питаннями щодо надання допомоги біженцям можна звертатися до Oficians de la Seguridad Social.
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