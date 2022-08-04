Таке рішення прийняли у Міністерстві соціального забезпечення та міграції Іспанії.

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Що відомо про грошові виплати для українців в Іспанії

Громадянам України, які рятуються від війни в Іспанії, виплачуватимуть впродовж пів року фінансову допомогу в розмірі 400 євро. На таку суму можуть розраховувати дорослі, а неповнолітнім передбачені виплати у 100 євро.

Хто має право соціальні виплати

  • Українці, які оформили в Іспанії статус тимчасового захисту.
  • Претенденти на державну фінансову допомогу не повинні отримувати виплати від інших благодійних організацій (Червоний Хрест, Карітас тощо).
  • Біженці повинні мати місцеву прописку.
  • Грошова допомога розрахована на осіб, які не мають жодного доходу.

Як отримати 400 євро в Іспанії

Щоб отримувати соціальні виплати, потрібно зареєструватися на прийом у Службі соціального забезпечення або зателефонувати за номерами телефонів 915412530 / 901106570.

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