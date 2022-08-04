Таке рішення прийняли у Міністерстві соціального забезпечення та міграції Іспанії.

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Що відомо про грошові виплати для українців в Іспанії

Громадянам України, які рятуються від війни в Іспанії, виплачуватимуть впродовж пів року фінансову допомогу в розмірі 400 євро. На таку суму можуть розраховувати дорослі, а неповнолітнім передбачені виплати у 100 євро.

Хто має право соціальні виплати

Українці, які оформили в Іспанії статус тимчасового захисту.

Претенденти на державну фінансову допомогу не повинні отримувати виплати від інших благодійних організацій (Червоний Хрест, Карітас тощо).

Біженці повинні мати місцеву прописку.

Грошова допомога розрахована на осіб, які не мають жодного доходу.

Як отримати 400 євро в Іспанії

Щоб отримувати соціальні виплати, потрібно зареєструватися на прийом у Службі соціального забезпечення або зателефонувати за номерами телефонів 915412530 / 901106570.

Важливо! З додатковими питаннями щодо надання допомоги біженцям можна звертатися до Oficians de la Seguridad Social.

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