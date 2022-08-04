Такое решение было принято в Министерстве социального обеспечения и миграции Испании.

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Что известно о денежных выплатах для украинцев в Испании

Гражданам Украины, спасающимся от войны в Испании, будут выплачиваться в течение полугода финансовую помощь в размере 400 евро . На такую ​​сумму могут рассчитывать взрослые, а несовершеннолетним предусмотрены выплаты в 100 евро.

Кто имеет право на социальные выплаты

Украинцы, оформившие в Испании статус временной защиты

Претенденты на государственную финансовую помощь не должны получать выплаты от других благотворительных организаций (Красный Крест, Каритас и т.п.).

Беженцы должны иметь местную прописку.

Денежная помощь рассчитана на лиц, не имеющих дохода.

Как получить 400 евро в Испании

Чтобы получать социальные выплаты, необходимо зарегистрироваться на прием в Службе социального обеспечения или позвонить по телефонам 915412530 / 901106570.

Важно! С дополнительными вопросами о предоставлении помощи беженцам можно обращаться к Oficians de la Seguridad Social.