Українська команда покаже світові військовий меморіал під назвою Hedgehog Temple (тобто "‎Храм їжака"). Це величезна скульптура у вигляді тварини, виготовленої з іржавих протитанкових їжаків.

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Храм їжака

Про ідею розповів у фейсбуці Ярослав Корець – голова спільноти Burning Man Ukraine. Грантові гроші команда отримала від організаторів фестивалю.

Автори ідеї захотіли поєднати зовсім не військову парадигму учасників Burning Man з українським "‎повсякденням" і ще раз нагадати, що кожен день люди помирають від гармат і ракет. І дуже часто — ті люди, які не мали нічого спільного зі зброєю до 24 лютого: сиділи в своїх офісах, майстернях, робили дизайн чи знімали кіно, жили своє прекрасне життя.

Військовий меморіал The Hedgehog Temple, присвячений українцям, які вже ніколи не зможуть поїхати на Burning Man, бо їх забрала війна…

— розповідає про проєкт Ярослав Корець.

"‎Храм їжака" виставлять на американському фестивалі / Фото з фейсбуку Burning Man Ukraine

Семиметровий "‎Храм їжака" виготовлено з іржавого металу, а всередині — сотня протитанкових їжаків. На них прикріплять історії загиблих воїнів, героїв та просто цивільних, яких забрала війна. Каркас артоб'єкта накриють піксельною сіткою.

Усі охочі можуть надіслати в соцмережах Ярославу історії своїх загиблих близьких, фотографії, їхні особисті речі, одяг, шеврони, будь-що, щоб розмістити всередині "‎Храму їжака".

Burning Man — щорічний фестиваль незалежного мистецтва, який проходить у пустелі Блек-Рок у штаті Невада. Він триває 8 днів. На майданчиках Burning Man прямо в пустелі встановлюють артоб'єкти з усього світу. А наприкінці фестивалю — проводять ритуал зі спалюванням гігантської дерев'яної людської фігури.