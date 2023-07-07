Понад 14 000 хористів феєрично виконали український гімн у Ризі. Фестиваль пісні й танцю є найбільш масовим у Латвії і проводиться раз на п'ять років.

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Підтримка зі сцени

Сила тисяч голосів Латвії в словах українського гімну! Слава Україні!

– написав у твітері голова латвійського парламенту Едвардс Смілтенс.

Відео вражаючого виступу опублікували в Міністерстві закордонних справ країни.

Тисячі людей співають гімн України: дивитись відео

Цього року Фестиваль пісні й танцю в Ризі пройде з 30 червня по 9 липня. Тут виступлять понад 40 000 учасників, а пів мільйона відвідувачів зможуть побачити це наживо. Цей фестиваль є дуже важливою подією у суспільному та культурному житті Латвії. У 2003 році Фестиваль пісні й танцю було внесено ЮНЕСКО до Списку шедеврів нематеріальної спадщини людства.

Допомога Латвії

На початку 2023 року в Латвії було зареєстровано понад 35 000 українських біженців. У травні країна продовжила фінансові виплати українцям до кінця року.

Закон про підтримку цивільних жителів України передбачає, що українські біженці по прибутті в Латвію отримують безоплатне житло на строк до 120 днів, а латвійські фізичні та юридичні особи можуть отримувати компенсацію за розміщення українців.

Також громадяни України у Ризі можуть користуватись громадським транспортом безплатно. Пільговий проїзд діятиме у трамваях, тролейбусах та автобусах до кінця поточного року.