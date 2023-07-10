Украинская команда покажет миру военный мемориал под названием Hedgehog Temple (то есть "Храм ежа"). Это огромная скульптура в виде животного, изготовленного из ржавых противотанковых ежей.

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Храм ежа

Об идее рассказал в фейсбуке Ярослав Корец – глава сообщества Burning Man Ukraine. Грантовые деньги команда получила от организаторов фестиваля.

Авторы идеи захотели объединить вовсе не военную парадигму участников Burning Man с украинской "повседневностью" и еще раз напомнить, что каждый день люди гибнут от бомб и ракет. И очень часто – это те люди, которые не имели ничего общего с оружием до 24 февраля: сидели в своих офисах, мастерских, делали дизайн или снимали кино, жили свою прекрасную жизнь.

Военный мемориал The Hedgehog Temple посвящен украинцам, которые уже никогда не смогут поехать на Burning Man, потому что их забрала война…

— рассказывает о проекте Ярослав Корец.

"‎Храм ежа" выставят на американском фестивале / Фото с фейсбука Burning Man Ukraine

Семиметровый "Храм ежа" изготовлен из ржавого металла, а внутри – сотня противотанковых ежей. На них прикрепят истории погибших воинов, героев и гражданских, которых забрала война. Каркас артобъекта накроют пиксельной сеткой.

Все желающие могут отправить в соцсетях Ярославу истории своих погибших близких, фотографии, их личные вещи, одежду, шевроны, чтобы разместить внутри "Храма ежа".

Burning Man — ежегодный фестиваль независимого искусства, проходящий в пустыне Блэк-Рок в штате Невада. Он длится 8 дней. На площадках Burning Man прямо в пустыне устанавливают артобъекты со всего мира. А в конце фестиваля проводят ритуал со сжиганием гигантской деревянной человеческой фигуры.