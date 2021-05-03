Українці, про яких йтиметься далі, є працівниками сфери інформаційних технологій. Зараз вони успішно розвиваються у тих професіях, які обрали.

Цікаво Скільки заробляють моделі за кордоном: розповідь українки

Вадим Демедес, 25 років

У 23 роки Вадим Демедес переїхав працювати програмістом у Канаду. Хлопець жив у Ванкувері. Повернувся в Україну у лютому минулого року, ще до карантину.

На думку Вадима, Канада інфраструктурно й технологічно розвинута, там вміють цінувати талановитих людей, але українцю бракувало звичного середовища. Високі податки, життя в кредит, інший менталітет стали тими чинниками, які спонукали його прийняти рішення про повернення.

Мені бракувало свого середовища. За такими простими речами я погнався назад,

– каже Вадим.

Зараз він намагається підтримувати людей, які мають власну справу в Україні та створюють креативні проєкти.

Михайло Рожков, 28 років

У 2013 році Михайло Рожков здобув фах політолога. Юнак змінив кілька робіт, після чого зрозумів, що хоче спробувати пожити за кордоном. Згодом Михайло переїхав до Ізраїлю, де навчався і працював.

На цьому пригоди заробітчанина не завершилися. Хлопець вирушив до Гуанчжоу. Там спробував себе в ролі учителя англійської мови.

Ще через пів року – опинився у Берліні. Прожив там два місяці, витратив усі збереження та не знайшов ані роботи, ані квартири, тому знову полетів у Китай.

В Україні Михайло Рожков повернувся в серпні 2018 року. Зараз успішно будує кар'єру в IT-компанії Appflame.

Олександр Дзюба, 43 роки

Олександр – колишній прикордонник. Розповідає, що робота була цікавою, але важкою. За рік до звільнення він вирішив, що хоче спробувати себе в бізнесі.

Тоді чоловік почав готуватися до міжнародного тесту GMAT (який визначає рівень здатності навчатись у бізнес-школах). Разом з тим Олександр вступив на магістерську програму у Швеції. Після складення тесту він отримав підтвердження від Hult International Business School на МВА. Далі він вісім місяців проживав у Шанхаї та чотири у Лондоні. Уже тоді паралельно працював у консалтингових компаніях аналітиком і займався дослідженням ринку.

Згодом чоловікові запропонувала роботу британська інвестиційна компанія, яка будувала готелі в Дубай. Він переїхав туди у 2013 році пропрацював до липня 2014 року.

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Повернувся в Україну, коли почалися військові дії на Донбасі. Займався волонтерством, за рік витратив майже всі зароблені кошти й зрозумів, що настав час починати свою справу вже з отриманим за кордоном досвідом. Чоловік хотів створити щось технологічне та на довгострокову перспективу. Відтак, почав цікавитися віртуальною реальністю. У 2016 році українець заснував компанію Lucid Reality Labs у Києві.

Доповнена (AR), віртуальна реальності (VR) і штучний інтелект (AI) – це буде революція, що змінить життя людства, як колись це зробив інтернет чи перший смартфон,

– вважає Олександр.

Чоловік додає, що у мегаполісах на кшталт Лондона, Дубая чи Шанхая цікаво побувати, але справжні можливості Олександр бачить саме в Україні. За його словами, досвід життя за кордоном допоміг сформувати глобальне бачення й розуміння світових трендів, дозволив розмовляти з партнерами з усього світу однією мовою та створювати технології майбутнього тут.