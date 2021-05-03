Украинцы, о которых пойдет речь, являются работниками сферы информационных технологий. Сейчас они успешно развиваются в тех профессиях, которые выбрали.

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Вадим Демедес, 25 лет

В 23 года Вадим Демедес переехал работать программистом в Канаду . Парень жил в Ванкувере. Вернулся в Украину в феврале прошлого года, еще до карантина.

По мнению Вадима, Канада инфраструктурно и технологически развитая, там умеют ценить талантливых людей, но украинцу не хватало привычной среды. Высокие налоги, жизнь в кредит, другой менталитет стали теми факторами, которые побудили его принять решение о возвращении.

Мне не хватало своей среды. За такими простыми вещами я погнался назад,

– говорит Вадим.

Сейчас он пытается поддерживать людей, которые имеют собственное дело в Украине и создают креативные проекты.

Михаил Рожков, 28 лет

В 2013 году Михаил Рожков получил специальность политолога. Он сменил несколько работ, после чего понял, что хочет попробовать пожить за границей. Впоследствии Михаил переехал в Израиль, где учился и работал.

На этом его приключения не закончились. Парень отправился в Гуанчжоу. Там попробовал себя в роли учителя английского языка.

Через пол года – оказался в Берлине. Прожил там два месяца, потратил все сбережения и не нашел ни работы, ни квартиры, поэтому снова полетел в Китай.

В Украине Михаил Рожков вернулся в августе 2018 года. Сейчас успешно строит карьеру в IT-компании Appflame.

Александр Дзюба, 43 года

Александр – бывший пограничник. Рассказывает, что работа была интересной, но тяжелой. За год до увольнения он решил, что хочет попробовать себя в бизнесе.

Тогда мужчина начал готовиться к международному тесту GMAT (который определяет уровень способности учиться в бизнес-школах). Вместе с тем Александр вступил на магистерскую программу в Швеции. После составления теста он получил подтверждение от Hult International Business School на МВА. Далее он восемь месяцев проживал в Шанхае и четыре в Лондоне. Уже тогда параллельно работал в консалтинговых компаниях аналитиком и занимался исследованием рынка.

Затем мужчине предложила работу британская инвестиционная компания, которая строила отели в Дубай. Он переехал туда в 2013 году и проработал до июля 2014 года.

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Вернулся в Украину, когда начались военные действия на Донбассе. Занимался волонтерством, за год потратил почти все заработанные средства и понял, что пора начинать свое дело уже с полученным за рубежом опытом. Мужчина хотел создать что-то технологическое и на долгосрочную перспективу, п оэтому начал интересоваться виртуальной реальностью. В 2016 году украинец основал компанию Lucid Reality Labs в Киеве.

Дополненная (AR), виртуальная реальности (VR) и искусственный интеллект (AI) – это будет революция, которая изменит жизнь человечества, как когда-то это сделал интернет или первый смартфон,

– считает Александр.