Причина – страйк співробітників, який може затягнутися на кілька днів або навіть тижнів. Тож невідомо коли можна буде відвідати Ейфелеву вежу.

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Туристи другий день не можуть потрапити на Ейфелеву вежу

Знакова 330-метрова Ейфелева вежа в Парижі припинила роботу в понеділок, 19 лютого 2024 року, коли працівники влаштували страйк, вимагаючи підвищення заробітної плати відповідно до продажу квитків і поліпшення технічного обслуговування 135-річного символу міста. Після цього члени профспілки CGT, що представляє значну частину працівників Ейфелевої вежі, вирішили продовжити страйк.

Член профспілки Деніс Вавассорі висловив рішучість працівників продовжувати страйк доти, доки їхні вимоги не будуть виконані. Однак є оптимізм, що з муніципалітетом Парижа вдасться домовитися до початку літніх Олімпійських ігор, які відбудуться в Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Було б соромно продовжувати страйк і його вимоги під час Олімпійських ігор. Зараз схоже, що (страйк) може тривати кілька днів, навіть тижнів,

– заявив він.

Туристам, які планують відвідати Ейфелеву вежу найближчим часом, рекомендується перевіряти офіційний сайт пам'ятника, перш ніж відправитися на екскурсію. Ті, хто має електронні квитки, повинні слідкувати за електронними листами, що містять будь-яку оновлену інформацію щодо їхнього туру.

Пам'ятку вже закривали

Ейфелева вежа, популярна туристична пам'ятка Парижа, вже вдруге за два місяці закривається через страйки, що тривають. Це нещодавнє закриття є другим, раніше вона припиняла свою роботу в грудні 2023 року.

Ейфелева вежа закрилася через страйк персоналу / Фото Unsplash

Також вежу закривали для відвідувачів на 10 днів під час масових протестів по всій Франції проти плану уряду з реформування пенсійної системи країни.

Крім того, вежа пережила тривале закриття на 8 місяців у 2020 – 2021 роках внаслідок пандемії коронавірусу.