Причина – забастовка сотрудников, которая может затянуться на несколько дней или даже недель. Поэтому неизвестно когда можно будет посетить Эйфелеву башню.

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Туристы второй день не могут попасть на Эйфелеву башню

Знаковая 330-метровая Эйфелева башня в Париже прекратила работу в понедельник, 19 февраля 2024 года, когда работники устроили забастовку, требуя повышения заработной платы в соответствии с продажей билетов и улучшения технического обслуживания 135-летнего символа города. После этого члены профсоюза CGT, представляющего значительную часть работников Эйфелевой башни, решили продолжить забастовку.

Член профсоюза Денис Вавассори выразил решимость работников продолжать забастовку до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Однако есть оптимизм, что с муниципалитетом Парижа удастся договориться до начала летних Олимпийских игр, которые состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Было бы стыдно продолжать забастовку и его требования во время Олимпийских игр. Сейчас похоже, что (забастовка) может длиться несколько дней, даже недель,

– заявил он.

Туристам, которые планируют посетить Эйфелеву башню в ближайшее время, рекомендуется проверять официальный сайт памятника, прежде чем отправиться на экскурсию. Те, кто имеет электронные билеты, должны следить за электронными письмами, содержащие любую обновленную информацию относительно их тура.

Достопримечательность уже закрывали

Эйфелева башня, популярная туристическая достопримечательность Парижа, уже второй раз за два месяца закрывается из-за продолжающихся забастовок. Это недавнее закрытие является вторым, ранее она прекращала свою работу в декабре 2023 года.

Эйфелева башня закрылась из-за забастовки персонала / Фото Unsplash

Также башню закрывали для посетителей на 10 дней во время массовых протестов по всей Франции против плана правительства по реформированию пенсионной системы страны.

Кроме того, башня пережила длительное закрытие на 8 месяцев в 2020 – 2021 годах в результате пандемии коронавируса.