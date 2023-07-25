Греція у вогні: як триває наймасштабніша евакуація в історії країни

Вже тиждень у курортній зоні на грецьких островах вирують лісові пожежі. Влада Греції вивозить туристів із Родоса, Корфу та Евії.

Жахлива спека спричинила потужні лісові пожежі на грецьких островах. Температура повітря вчора сягнула рекордної позначки – 46,4°C в регіоні Пелопоннес. Уряд прогнозує, що аномальна спека протримається ще кілька днів, тому продовжує евакуацію туристів.

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Війна з вогнем

Така посуха та потужний вітер дуже допомагають поширюватися лісовим пожежам із космічною швидкістю. "‎Ми перебуваємо у стані війни з вогнем", — сказав прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, попередивши, що країну чекають ‎ще кілька важких днів пекельних температур.

Протягом наступних тижнів ми повинні бути в постійній готовності. Ми перебуваємо у стані війни. Ми відновимо те, що втратили, ми виплатимо компенсацію тим, хто постраждав,

– заявив грецький прем'єр у парламенті вчора.

Пожежі на островах Родос та Корфу: дивіться відео

Найбільша евакуація в історії

За останні 2 дні з острова Родос вивезли понад 19 тисяч туристів. Їх рятували на дорогах та пляжах, часом вони мусили пішки йти від своїх готелів, до яких вже підбиралось полум'я. Врятованих туристів тимчасово розміщували у спортзалах, школах та на стадіонах.

Родос у Вогні / Фото AP

Німецькі туристи, які вже повернулися додому, розповіли про порятунок від полум'я. Жінка зізналась, що вона з родиною мусила пройти 11 кілометрів до безпечної дороги.

Ми хотіли пити, а люди стояли біля своїх будинків і бризкали на нас зі своїх шлангів, а ми пили. Усі просто йшли, а ми не знали куди,

— розповіла вона.

Напередодні велику евакуацію оголосили ще на одному грецькому острові – Корфу. Станом на ранок вівторка з небезпечної зони вивезли вже 2 500 людей.

Туристи ночували в спортзалах та школах / Фото AFP

Зараз врятованих туристів потроху забирають додому, адже туроператори прислали за своїми громадянами чартерні рейси. Понад 2 000 відпочивальників вже вилетіли до Великої Британії, Німеччини та Італії. Після евакуації з готелів, люди провели ніч в аеропорту Родоса, чекаючи на свої рейси.

Європейські країни радять своїм громадянам поки відмовитись від небезпечних поїздок до Греції.