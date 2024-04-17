Естонія буде виключати дітей українських біженців зі шкіл і дитячих садків: хто під загрозою

Естонська влада дозволила виключати дітей українських біженців зі шкіл і дитячих садків. Це стосується однієї категорії українців.

Мовиться про сім'ї, які виїхали з країни, не повідомивши навчальний заклад. Це рішення, підтримане 70 членами Рійгікогу, знаменує собою значний зсув у політиці щодо дітей біженців в Естонії.

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Естонія дозволила виключати зі шкіл і дитячих садків дітей українців

Діти, які проживають за межами країни і не відвідують школу, можуть бути виключені з неї на підставі заяви їхніх батьків. Нове рішення дозволяє виключати школярів в Естонії, якщо їхнє місце проживання не зареєстроване в базі даних про населення.

Також закон тепер передбачатиме повний список підстав для виключення з дитячого садка чи професійного навчального закладу, який досі був відсутнім,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, з 1 вересня всі школи в Естонії, які раніше проводили заняття російською мовою, перейдуть на викладання естонською. Ця зміна торкнеться й українських дітей, які проживають в країні та раніше навчалися рідною мовою. З початком нового навчального року ці учні будуть зобов'язані перейти на навчання державною мовою Естонії.

Естонія готує квартири для українців

В естонському місті Сілламяе готують муніципальні квартири. У них зможуть мешкати українські біженці. Загалом вдалося облаштувати вже 11 квартир. На їхню підготовку витратили 200 тисяч євро. З них 150 – виділила держава.

У деякі квартири вже заселилися українці. Деякі – ще чекають своїх мешканців. Відповідно до умов, спершу оселі мають здавати біженцям. А згодом квартири зможуть орендувати усі охочі.