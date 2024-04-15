Натомість в цей період можна працювати в країні без додаткових дозволів на роботу. Що змінив для українських працівників вступ Румунії до Шенгену – далі у матеріалі.

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Що змінюється для українців, які їдуть в Румунію?

Починаючи з 1 квітня, громадяни України будуть підпадати під нові правила при відвідуванні Румунії в рамках безвізового режиму з Європейським Союзом. Раніше їхнє перебування в Румунії не зараховувалося до загального терміну перебування в ЄС.

Однак, оновлені умови тепер обмежують перебування українців у Румунії максимум 90 днями протягом 180-денного періоду, якщо вони не отримають посвідку на проживання або тимчасовий захист.

Це єдина відмінність, яка стосуватиметься громадян України, що планують відвідувати, перебувати чи працювати в Румунії. В цілому, Румунія залишається країною в ЄС, де найпростіше легалізуватися і працевлаштуватися українцям,

— каже керівниця EWL Маргарита Нестеренко.

Для того, щоб продовжити своє перебування в країні, слід отримати статус тимчасового захисту. Його в Румунії дають громадянам України незалежно від того:

де вони були на початок повномасштабної війни;

якщо вони вже користувалися прихистком в іншій країні ЄС або мали візи чи посвідки на проживання в інших європейських країнах.

Ще один варіант – працювати на основі біометричних даних протягом трьох місяців без необхідності отримання статусу тимчасового захисту. Після цього можна подати заяву на отримання посвідки на проживання.

Зауважимо, кожна країна пропонує свої умови працевлаштування. Так само відрізняються і можливості. Різні критерії впливають на рівень задоволення працівників своєю роботою. В яких 10 містах люди найбільше задоволенні своєю роботою.