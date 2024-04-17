Речь идет о семьях, которые выехали из страны, не сообщив учебное заведение. Это решение, поддержано 70 членами Рийгикогу, знаменует собой значительный сдвиг в политике в отношении детей беженцев в Эстонии.

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