Загалом вдалося облаштувати вже 11 квартир. На їхню підготовку витратили 200 тисяч євро. З них 150 – виділила держава.

Зверніть увагу Чехія змінила правила надання притулку новоприбулим біженцям: де та як отримати житло

У деякі квартири вже заселилися українці. Деякі – ще чекають своїх мешканців. Відповідно до умов, спершу оселі мають здавати біженцям. А згодом квартири зможуть орендувати усі охочі.

Місцевий чиновник Аллен Аллет зауважив, що квартири не будуть абсолютно безплатними.

Місто виділяє біженцям квартиру і вони повинні оплачувати комунальні послуги, а місту – визначену суму оренди,

– наголосив Аллет.

Що розповіла українська біженка

Ольга Погосян, яка приїхала до Естонії з донькою, розповіла, що завдяки цій ініціативі змогла суттєво покращити свої житлові умови.

"Ми переїхали в нову квартиру, двокімнатну, зручну. Тут вже була гарна кухня, нова духовка, пральна машина, вся нова сантехніка. За оплатою набагато вигідніше, ніж орендувати квартиру у людей", – додала Ольга.

Загалом на території Естонії планують облаштувати близько 200 таких квартир. Країна підтримує українців й готова продовжувати надавати їм допомогу.