Починаючи з 2016 року, голосування за молодіжне слово року незмінно викликає масу емоцій серед поляків. Цього року список слів, які були номіновані на конкурсі, також активно обговорювали в мережі. Фіналісти викликали більше ажіотажу, ніж очікувалося. З усім тим, голосування підійшло до кінця – і ми вже знаємо переможця. Найпопулярнішим словом стало "essa".

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Essa – молодіжне слово 2022 року в Польщі

Цей вираз описує стан радості в цілому. "Essa" означає "те, що приходить / дається легко", а також може бути як спосіб вираження позитивних почуттів. Словом "essa" можна описати радість, захоплення, а вигук "essa" також можна використовувати для привітання або прощання.

Як каже голова журі, слово "essa" молодь використовує для вираження стану тіла та розуму і водночас юнацьку стійкість до всіх випробувань життя.

Інші слова-фіналісти конкурсу "Молодіжне слово 2022 року"

Журі вирішило також відзначити слово "odklejka", що означає стан людей, відірваних від реальності.

Серед фіналістів також були такі слова, як: "baza" (виражає позитивні емоції та схвалення чогось чи когось), "slay" (означає, що щось/хтось дійсно крутий), "betoniarz" (абсурдна лайка), "rel" (означає, що хтось відчуває те саме, що і його співрозмовник), "Sus" (висловлює щось підозріле), "UwU" (позначає щось миле та симпатичне) і "NPC" (слово для опису звичайної людини, яка нічим не виділяється).