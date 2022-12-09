Начиная с 2016 года голосование за молодежное слово года неизменно вызывает массу эмоций среди поляков. В этом году список слов, номинированных на конкурсе, также активно обсуждали в сети. Финалисты вызвали больше ажиотажа, чем ожидалось. Со всем тем голосование подошло к концу – и мы уже знаем победителя. Самым популярным словом стало "essa".

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Essa – молодежное слово 2022 года в Польше

Это выражение описывает состояние радости в целом. "Essa" означает "то, что приходит / дается легко", а также может быть как способ выражения положительных чувств. Словом "essa" можно описать радость, восторг, а восклицание "essa" также можно использовать для приветствия или прощания.

Как говорит председатель жюри, слово "essa" молодежь использует для выражения состояния тела и ума и одновременно юношескую стойкость ко всем испытаниям жизни.

Другие слова-финалисты конкурса "Молодежное слово 2022 года"

Жюри решило также отметить слово "odklejka", означающее состояние людей, оторванных от реальности.

Среди финалистов были такие слова, как: "baza" (выражает положительные эмоции и одобрение чего-то или кого-то), "slay" (означает, что что-то/кто действительно крут), "betoniarz" (абсурдная брань), "rel" (означает, что кто-то чувствует то же, что и его собеседник), "Sus" (выражает что-то подозрительное), "UwU" (обозначает что-то милое и симпатичное) и "NPC" (слово для описания ничем не выделяющегося человека).