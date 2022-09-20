Якщо у Познані уже провели співбесіди, то у столиці день відкритих дверей запланований на 23 вересня, що пройде в готелі Holiday Inn Warsaw City Centre (вул. Twarda 52). Кандидати повинні мати при собі резюме англійською мовою та свіжу фотографію. До початку зустрічі бажано попередньо зареєструватись тут.

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Вимоги до потенційних членів екіпажу Emirates

кандидати повинні бути зростом 160 сантиметрів та вищі;

досвід роботи у сфері обслуговування клієнтів не менше одного року;

відповідати візовим вимогам Об'єднаних Арабських Еміратів для працевлаштування;

мати як мінімум середню освіту;

не мати татуювань у тих місцях, де вони не будуть прикриті одягом;

вільно володіти письмовою та усною англійською мовою (додаткові мови будуть перевагою).

Яка зарплати у бортпровідників Emirates та умови праці

Базовий заробіток становить приблизно 5 700 злотих на місяць. Проте це не кінцева зарплата, адже члени екіпажу отримують додаткові 82 злотих за кожну годину, проведену в повітрі. За даними Emirates, у середньому працівники перебувають у небі близько 80 – 100 годин. Тож у сумі виходить близько 13 000 злотих на місяць.

Крім цього, авіакомпанія надає безкоштовне житло в Дубаї, безкоштовний транспорт до роботи та назад, ексклюзивні знижки на покупки та розваги у Дубаї. А ще членам екіпажу Emirates доступні знижки на польоти для себе, своїх сімей та друзів у всіх напрямках, куди літає авіакомпанія.