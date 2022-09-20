Если в Познани уже провели собеседования, то в столице день открытых дверей запланирован на 23 сентября, который пройдет в отеле Holiday Inn Warsaw City Centre (ул. Twarda 52). Кандидаты должны иметь резюме на английском языке и свежую фотографию. До начала встречи желательно предварительно зарегистрироваться здесь.
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Требования к потенциальным членам экипажа Emirates
- кандидаты должны быть ростом 160 сантиметров и выше;
- опыт работы в сфере обслуживания клиентов не менее одного года;
- соответствовать визовым требованиям Объединенных Арабских Эмиратов для трудоустройства;
- иметь как минимум среднее образование;
- не иметь татуировок в тех местах, где они не будут прикрыты одеждой;
- свободно владеть письменным и устным английским (дополнительные языки будут преимуществом).
Какая зарплата у бортпроводников Emirates и условия труда
Базовый заработок составляет около 5 700 злотых в месяц. Однако это не конечная зарплата, ведь члены экипажа получают дополнительные 82 злотых за каждый час, проведенный в воздухе. По данным Emirates, в среднем работники находятся в небе около 80 – 100 часов. Так что в сумме выходит около 13 000 злотых в месяц.
Кроме этого, авиакомпания предоставляет бесплатное жилье в Дубае, бесплатный транспорт до работы и обратно, эксклюзивные скидки на покупки и развлечения в Дубае. А еще членам экипажа Emirates доступны скидки на полеты для себя, своих семей и друзей по всем направлениям, куда летает авиакомпания.