Еміграція в ЄС: названо 10 найкращих країн для переїзду

Повномасштабна війна стала причиною того, що багато українців були змушені покинути свої домівки. Коли йдеться про еміграцію, важливо подбати, щоб переїзд був вдалим. Для цього варто передусім правильно підібрати країну.

Тут не діє принцип "гірше чи краще", оскільки кожна людина має свої вподобання. Ключове – вибрати саме ту країну, яка відповідатиме очікуванням та уявленням про комфортне життя. Отож, розглянемо популярні країни, які обирають для еміграції.

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Так, освітня онлайн-платформа Preply склала топ найкращих країн для переїзду.

Десятка найкращих вийшла такою:

Швеція, Канада, Данія, Нідерланди, ​​Австралія, ​​Німеччина, ​​Нова Зеландія, ​​​Бельгія, ​​​Велика Британія, Японія.

До слова, Польща – на 15-му рядку. Трохи нижче – на 18-й – Туреччина.

Для підготовки рейтингу фахівці проаналізували дані US News & World Report та Numbeo, а також опитали близько 17 000 експатів з усього світу. Фокусувалися на якості та вартості життя, доступності житла та ринку праці, дружелюбності та безпеки, системах освіти та охорони здоров'я.

Швеція визнана найкращою країною для переїзду / Фото Unsplash

Назвали Сім нових чудес світу

У 2024 році людству представили Сім нових чудес світу. Локації обрали за кількістю відвідувачів та кількістю переглядів матеріалів у Вікіпедії.

Щороку Сім нових чудес світу відвідують мільйони туристів з різних континентів. Вочевидь, після публікації топу кількість відвідувачів зросте ще більше.