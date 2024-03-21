Здесь не действует принцип "хуже или лучше", поскольку каждый человек имеет свои предпочтения. Ключевое – выбрать именно ту страну, которая будет отвечать ожиданиям и представлениям о комфортной жизни. Поэтому, рассмотрим популярные страны, которые выбирают для эмиграции.

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Так, образовательная онлайн-платформа Preply составила топ лучших стран для переезда.

Десятка лучших получилась такой:

Швеция, Канада, Дания, Нидерланды, Австралия, Германия, Новая Зеландия, Бельгия, Великобритания, Япония.

К слову, Польша – на 15-й строчке. Чуть ниже – на 18-й – Турция.

Для подготовки рейтинга специалисты проанализировали данные US News & World Report и Numbeo, а также опросили около 17 000 экспатов со всего мира. Фокусировались на качестве и стоимости жизни, доступности жилья и рынка труда, дружелюбия и безопасности, системах образования и здравоохранения.

Швеция признана лучшей страной для переезда / Фото Unsplash

Назвали Семь новых чудес света

В 2024 году человечеству представили Семь новых чудес света. Локации выбрали по количеству посетителей и количеству просмотров материалов в Википедии.

Ежегодно Семь новых чудес света посещают миллионы туристов с разных континентов. Очевидно, после публикации топа количество посетителей возрастет еще больше.